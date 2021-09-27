تجمع المهنيين السودانيين: يدعو إلى إنهاء الشراكة مع الجيش

رام الله - دنيا الوطندعا تجمع المهنيين السودانيين، بالأمس، إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري، وذلك لحماية الانتقال الديمقراطي.وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان صحفي له، أن حماية الانتقال الديموقراطي تستلزم عدم العودة للشراكة الجيش، موضحاً أن الدولة المدنية لا تعادي القوات المسلحة بل تعلي شأنها كحامية للوطن ودستوره، وتبني جيشاً وطنياً موحداً ذا شأن.ووصل التوتر بين العسكريين والساسة المدنيين في السودان إلى ذروته، في أعقاب محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي بعد دعوة مسؤولون كبار الناس إلى الاستعداد لاحتجاجات في أعقاب سحب حراسات أمنية رسمية.وتبادل الشركاء العسكريون والمدنيون في الفترة الانتقالية انتقادات لاذعة في أعقاب محاولة الانقلاب التي قام بها جنود موالون للبشير يوم الثلاثاء الماضي.واتهم القادة العسكريون الساسة بانتقاد القوات المسلحة والفشل في الحكم بشكل صحيح، في حين اتهم مسؤولون مدنيون الجيش بالتحريض من أجل الاستيلاء على السلطة.