هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار بالإفراج عنها

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، ونائبه الشيخ صالح العاروري القيادية في الجبهة الشعبية، خالدة جرار لتهنأتها بالسلامة والإفراج عنها من بعد قضائها عامين كاملين في سجون الاحتلال.وأكد هنية والعاروري لجرار أن قضية الأسيرات في سلم أولويات حركة حماس وكتائب القسام وأن العمل على تحريرهن واجب لن تتخلى عنه الحركة.وأثنيا على ثبات وعزيمة الرفيقة جرار التي صبرت وثبتت في أصعب الظروف وقدمت نموذجا مناضلا داخل السجن وخارجه رغم ما مرت به ووفاة ابنتها ومنعها من وداعها.وأشار هنية والعاروري الى أن جرار من خنساوات فلسطين اللواتي قدمن وضحين بأعمارهن وحريتهم دفاعاً عن القضية الفلسطينية.كما تقدم القائدان بالتعزية للمحررة جرار بوفاة ابنتها الشابة "سهى" والتي توفيت إثر أزمة قلبية حادة في يوليو الماضي وحرم الاحتلال والدتها من وداعها والمشاركة في تشييعها.