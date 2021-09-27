شؤون فلسطينية

في يوم السياحة العالمي.. خسائر القطاع السياحي بفلسطين تجاوزت المليار دولار جراء (كورونا)

في يوم السياحة العالمي.. خسائر القطاع السياحي بفلسطين تجاوزت المليار دولار جراء (كورونا)
كنيسة المهد
رام الله - دنيا الوطن
قدرت خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين خلال العام المنصرم، بما يقارب 1.021 مليار دولار أميركي، بعد تراجع إنفاقها بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2019، بسبب فيروس "كورونا".

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي مشترك، لمناسبة يوم السياحة العالمي، الذي يصادف السابع والعشرين من أيلول، أن أداء القطاع السياحي في فلسطين يواصل انخفاضه بسبب "كورونا"، خاصة في محافظة بيت لحم التي تستقبل سنويا ما يزيد عن 60% من إجمالي عدد نزلاء الفنادق والزوار الوافدين الى الضفة الغربية.

وأشار إلى أن عدد نزلاء الفنادق خلال النصف الأول من العام 2021 في الضفة الغربية بلغ 765,58 نزيلا، ولم تسجل في محافظة بيت لحم أي اقامة لنزيل فندقي هذه الفترة، ما يجعلها الأكثر تضرراً على مستوى الوطن.

يذكر أن 77.2% من نزلاء الفنادق في الضفة الغربية هم من فلسطينيي أراضي 1948، و22.5% نزلاء محليون، وفقط 0.3% نزلاء وافدين من خارج فلسطين.

من جانب آخر، شهدت محافظة أريحا والاغوار ارتفاعا قياسيا في استقبال نزلاء الفنادق، لتسجل ما نسبته 72% من إجمالي النزلاء في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث كان نصيبها خلال السنوات السابقة لا يزيد عن الـ 7% من إجمالي نزلاء الفنادق في الضفة الغربية.

وحسب البيان، فقد بلغ عدد الزيارات الوافدة (زوار اليوم الواحد) للمواقع السياحية في الضفة الغربية 314.8 الف زيارة خلال النصف الأول من العام 2021، (99.3% منهم من فلسطينيي أراضي 1948) وبالمقارنة مع الأعوام السابقة، حيث شهد العدد مزيداً من الانخفاض، بلغت نسبته 52% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020، وبنسبة انخفاض 82% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.

وتوزع عدد الزيارات الوافدة خلال النصف الأول من العام 2021، حسب المحافظة على النحو الآتي: بنسبة 46% في محافظة أريحا والأغوار، و24% في محافظة نابلس، و14% في محافظة جنين، فيما توزع 16% من الزيارات على بقية محافظات الضفة الغربية.

فيما شهدت المواقع السياحية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2021 تحسنا طفيفا في حركة الزوار المحليين بلغ 880 الف زيارة الى المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات المختلفة. وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2020 فقد ارتفع عدد زيارات المحليين بنسبة 48%، أما بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2019 فقد كانت نسبة الانخفاض 52%.

وتركزت زيارات المحليين في محافظة نابلس بنسبة 29% يليها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 20% من مجموع الزيارات المحلية، ثم محافظتي جنين وقلقيلية بنسبة 16% و14% على التوالي.

وبين "الإحصاء" و"السياحة الآثار"، في بيانهما، أن هناك تحسنا في عدد العاملين في قطاع السياحة خلال الربع الثاني من العام 2021، حيث بلغ العدد في الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع السياحي 42.4 الف عامل خلال الربع الثاني من العام 2021، بنسبة بلغت 4% من إجمالي العاملين من فلسطين، حيث ارتفع عدد العاملين في الأنشطة السياحية مقارنة مع ذات الفترة من العام 2020 بنسبة 18%، أما مقارنة مع العام 2019، فما زال عدد العاملين في قطاع السياحة منخفضاً بنسبة 2%.

وأوضحا أن كان لجائحة "كورونا" تأثير اجتماعي واقتصادي هائل، وقد تضررت الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، وكانت الفئات المهمشة والأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا من الجميع، واستئناف السياحة سيساعد على بدء الانتعاش والنمو.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

بحضور الوفد الفني المصري.. &#34;المجلس الأعلى&#34; ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

بحضور الوفد الفني المصري.. "المجلس الأعلى" ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

مستوطنة إسرائيلية ترفع العلم الإسرائيلي في الأقصى.. والاحتلال يحول باحاته إلى ثكنة عسكرية

مستوطنة إسرائيلية ترفع العلم الإسرائيلي في الأقصى.. والاحتلال يحول باحاته إلى ثكنة عسكرية

هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار بالإفراج عنها

هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار بالإفراج عنها

قيادي فلسطيني: الأموال التي صادرتها السودان من &#34;حماس&#34; جمعت باسم شعبنا

قيادي فلسطيني: الأموال التي صادرتها السودان من "حماس" جمعت باسم شعبنا

غنام تسلم المحررة خالدة جرار العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى

غنام تسلم المحررة خالدة جرار العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى

سلطة جودة البيئة تصدر تقريرا حول أعداد الشكاوى الواردة إليها لعام 2020

سلطة جودة البيئة تصدر تقريرا حول أعداد الشكاوى الواردة إليها لعام 2020

وزير التربية يساند المدرسة الإبراهيمية في الخليل ويشارك طلبتها الطابور الصباحي

وزير التربية يساند المدرسة الإبراهيمية في الخليل ويشارك طلبتها الطابور الصباحي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

بحضور الوفد الفني المصري.. &#34;المجلس الأعلى&#34; ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

بحضور الوفد الفني المصري.. "المجلس الأعلى" ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار بالإفراج عنها

هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار بالإفراج عنها

في يوم السياحة العالمي.. خسائر القطاع السياحي بفلسطين تجاوزت المليار دولار جراء (كورونا)

في يوم السياحة العالمي.. خسائر القطاع السياحي بفلسطين تجاوزت المليار دولار جراء (كورونا)

غنام تسلم المحررة خالدة جرار العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى

غنام تسلم المحررة خالدة جرار العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى

سلطة جودة البيئة تصدر تقريرا حول أعداد الشكاوى الواردة إليها لعام 2020

سلطة جودة البيئة تصدر تقريرا حول أعداد الشكاوى الواردة إليها لعام 2020

وزير التربية يساند المدرسة الإبراهيمية في الخليل ويشارك طلبتها الطابور الصباحي

وزير التربية يساند المدرسة الإبراهيمية في الخليل ويشارك طلبتها الطابور الصباحي

الإعدام شنقاً لفلسطيني قتل صديقه في الأردن

الإعدام شنقاً لفلسطيني قتل صديقه في الأردن

منوعات

شاهد: لقطات تشويقية لتيم حسن يواجه &#34;داعش&#34; في &#34;الهيبة جبل&#34;

شاهد: لقطات تشويقية لتيم حسن يواجه "داعش" في "الهيبة جبل"

شاهد: محمد هنيدي يستغيث بأمير كرارة.. ما القصة؟

شاهد: محمد هنيدي يستغيث بأمير كرارة.. ما القصة؟

شاهد: والد حلا شيحا يثير الجدل &#34;ابنتي ليست محجبة&#34;

شاهد: والد حلا شيحا يثير الجدل "ابنتي ليست محجبة"

شاهد: منة فضالي تنجو وعائلتها من الموت المحقق

شاهد: منة فضالي تنجو وعائلتها من الموت المحقق

شاهد: سعاد سليمان تعتزل الفن &#34;مو فاضية حق التمثيل&#34;

شاهد: سعاد سليمان تعتزل الفن "مو فاضية حق التمثيل"

شاهد: مودل شهيرة تتهم زوج مودل روز بمحاولة النصب عليها

شاهد: مودل شهيرة تتهم زوج مودل روز بمحاولة النصب عليها

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

عربي

تجمع المهنيين السودانيين: يدعو إلى إنهاء الشراكة مع الجيش

تجمع المهنيين السودانيين: يدعو إلى إنهاء الشراكة مع الجيش

مصر: افتتاح أضخم محطة معالجة مياه على مستوى العالم

مصر: افتتاح أضخم محطة معالجة مياه على مستوى العالم

الأردن يُقرر فتح الحدود مع سوريا

الأردن يُقرر فتح الحدود مع سوريا

المغرب تعقد صفقة مع أمريكا لشراء صواريخ (JSOW)

المغرب تعقد صفقة مع أمريكا لشراء صواريخ (JSOW)