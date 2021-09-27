غنام تسلم المحررة خالدة جرار العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى

رام الله - دنيا الوطنسلمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام الأسيرة المحررة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى التي رحلت الى جوار ربها ووري جثمانها الثرى فيما لا تزال والدتها تقبع في سجون الاحتلال غير قادرةٍ على تشييع جثمانها وطبع قبلة الوداع الأخيرة على جبينها .جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ غنام باستقبال الرفيقة المحررة جرار اليوم الأحد، والتي توجهت فور الافراج عنها من سجون الاحتلال لزيارة قبر ابنتها في مقبرة رام الله الجديدة.وتقدمت غنام بالتعزية للرفيقة جرار مؤكدة على أن الوجع والألم الذي تعيشه جرار يشعر به الكل الفلسطيني نتيجة ظلم وبطش الاحتلال الذي حرمها وداع ابنتها.وشددت المحافظ غنام على أن الاحتلال ما زال يمعن بجرائمه بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها اغتيال الشهداء الخمسة في جنين والقدس بدم بارد، مؤكدة على أن مسيرة نضال الشعب الفلسطيني لن تتوقف إلا بكنس الاحتلال ومستوطنيه.وقالت غنام: إنه رغم كل هذا الألم إلا أن لدينا أمل كبير بزوال الاحتلال وبتحرير كافة الاسرى اللذين يتعرضون لهجمة شرسة من سجانيهم وعودتهم سالمين لأحضان عائلاتهم، مهنئة الرفيقة جرار بالحرية ومتمنية الحرية لكافة أسرانا واسيراتنا وعلى رأسهم الأسيرة إسراء الجعابيص وكافة الأسرى المرضى.