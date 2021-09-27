سلطة جودة البيئة تصدر تقريرا حول أعداد الشكاوى الواردة إليها لعام 2020

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة جودة البيئة تقريرا صحفيا حول الشكاوى التي تلقتها الهيئة لعام 2020 م بمناسبة صدور التقرير الثامن للشكاوى الصادر عن مجلس الوزراء، حيث سجلت ارتفاعا في أعداد الشكاوى المقبولة إذ بلغت 378 بينما كانت في السابق 366.وقالت سلطة جودة البيئة بأن 314 شكوى تضمنت حول قضايا الازعاج البيئي والتي تتمثل بأحداث ضيق أو ضرر مادي أو معنوي عن الضجيج أو الضوضاء أو الاهتزازات او الاشعاعات او الروائح الناجمة عن نشاطات الإنسان أو المنشآت أو وسائل النقل وغيرها والذي يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية وممتلكاته.وفي السياق ذاته، سجلت سلطة جودة البيئة في التقرير، المرتبة الثالثة من حيث عدد الشكاوى ( 20 ) شكوى تتعلق بالمكان والبيئة، وفي حين سجلت نسبة القبول للشكاوى ( 100 %) ولم ترفض أي شكوى منها، وفي حين حصلت سلطة جودة البيئة علىأعلى نسبة في عدد الشكاوى المعالجة بنسبة (100 %) ولم تُرحل أي منها.وأشارت سلطة جودة البيئة بأن تقديم الشكوى بهذا المستوى يدلل على رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها والحفاظ على مكونات التنوع البيولوجي.وأضافت بأن الشكاوى البيئية تساهم في إنقاذ أحكام قانون البيئة والتشريعات ذات العلاقة، اذ ان المادة 3 من قانون رقم 7 لسنة 1999 م بشأن البيئة تتيح للمواطنين ضمن حقوقهم في المحافظة على البيئة تقديم و متابعة أي شكوى أو إجراءات قضائية معينة دون النظر الى شروط المصلحة الخاصة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري يسبب ضررا للبيئة.وأكدت سلطة جودة البيئة بأن الشكوى البيئية تعتبر احدى وسائل وأدوات حماية البيئة بالإضافة الى أعمال الرقابة والتفتيش التي تقوم بها طواقم سلطة جودة البيئة في كل محافظات الوطن وبرامج التوعية والاعلام البيئي وآليات إصدار الموافقات البيئية التي تتكامل جميعها لتشكل نظام حماية البيئة في فلسطين.وبينت بأن قانون البيئة يكفل لكل إنسان الحق بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه، والمادة 33 من القانون الأساسي المعدل تؤكد على ان البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية.