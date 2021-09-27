الصين: أي محاولة لقمع الدول النامية ستبوء بالفشل



وأضاف عضو مجلس الدولة: "بلاده تقدر سياسة النيجر الودية تجاه الصين، ودعمها للموقف المشروع للبلاد بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للصين، ما يدل على مستوى عال من الثقة المتبادلة بين الجانبين".



وتابع وانغ يي يوم: "المعركة ضد (كوفيد-19)، هي عمل البلدان معاً للتغلب على الصعوبات وحققنا تقدماً سلساً في مشروعات التعاون الرئيسية".



وأعرب وزير الخارجية الصيني عن استعداد الصين للعمل مع النيجر لرسم تعاون (براجماتي) للمرحلة المقبلة، وتعزيز التنمية المستمرة للعلاقات الثنائية، مؤكداً على حق كل دولة في تحقيق تنميتها من خلال الجهود.



وأشار وانغ يي يوم إلى أن النهوض الجماعي للدول النامية هو السمة الأكثر تميزاً في العصر، ورمز مهم لتقدم المجتمع البشري ككل، معرباً عن استعداد الصين للعمل مع النيجر لدعم بعضهما البعض على الساحتين الدولية والإقليمية.



وأكمل قائلاً: "والتمسك المشترك بالأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية والإنصاف والعدالة الدوليين، وحماية حقوق التنمية المشروعة للدول النامية".



وبيّن أن الصين مستعدة لتبادل خبرة الحوكمة مع النيجر والدول النامية الأخرى، مرحباً بانضمام النيجر إلى مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الشراكة من أجل تنمية إفريقيا التي أطلقتها الصين وإفريقيا بشكل مشترك لتعزيز التضافر مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.





وذلك لمواجهة التحديات من خلال التنمية، ومساعدة الدول الإفريقية في تحقيق تنمية أقوى، وتسريع التقدم في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.





رام الله - دنيا الوطنأكدت الصين أمس الأحد أن أي محاولة لقمع تنمية الدول النامية، بغض النظر عن الأساليب الدنيئة التي يتم تبنيها، محكوم عليها بالفشل.وقال وانغ يي يوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، خلال محادثة هاتفية مع حسومي مسعودو وزير خارجية النيجر: "النيجر صديق جيد للصين وشقيق جيد وشريك تعاوني مهم في إفريقيا"، وذلك على هامش المناقشة العامة الجارية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.