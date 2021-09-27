دولي

الصين: أي محاولة لقمع الدول النامية ستبوء بالفشل

الصين: أي محاولة لقمع الدول النامية ستبوء بالفشل
عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الصين أمس الأحد أن أي محاولة لقمع تنمية الدول النامية، بغض النظر عن الأساليب الدنيئة التي يتم تبنيها، محكوم عليها بالفشل.

وقال وانغ يي يوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، خلال محادثة هاتفية مع حسومي مسعودو وزير خارجية النيجر: "النيجر صديق جيد للصين وشقيق جيد وشريك تعاوني مهم في إفريقيا"، وذلك على هامش المناقشة العامة الجارية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف عضو مجلس الدولة: "بلاده تقدر سياسة النيجر الودية تجاه الصين، ودعمها للموقف المشروع للبلاد بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للصين، ما يدل على مستوى عال من الثقة المتبادلة بين الجانبين".

وتابع وانغ يي يوم: "المعركة ضد (كوفيد-19)، هي عمل البلدان معاً للتغلب على الصعوبات وحققنا تقدماً سلساً في مشروعات التعاون الرئيسية".

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن استعداد الصين للعمل مع النيجر لرسم تعاون (براجماتي) للمرحلة المقبلة، وتعزيز التنمية المستمرة للعلاقات الثنائية، مؤكداً على حق كل دولة في تحقيق تنميتها من خلال الجهود.

وأشار وانغ يي يوم إلى أن النهوض الجماعي للدول النامية هو السمة الأكثر تميزاً في العصر، ورمز مهم لتقدم المجتمع البشري ككل، معرباً عن استعداد الصين للعمل مع النيجر لدعم بعضهما البعض على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأكمل قائلاً: "والتمسك المشترك بالأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية والإنصاف والعدالة الدوليين، وحماية حقوق التنمية المشروعة للدول النامية".

وبيّن أن الصين مستعدة لتبادل خبرة الحوكمة مع النيجر والدول النامية الأخرى، مرحباً بانضمام النيجر إلى مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الشراكة من أجل تنمية إفريقيا التي أطلقتها الصين وإفريقيا بشكل مشترك لتعزيز التضافر مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وذلك لمواجهة التحديات من خلال التنمية، ومساعدة الدول الإفريقية في تحقيق تنمية أقوى، وتسريع التقدم في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

أخبار ذات صلة

كوريا الجنوبية ترد على شقيقة كيم حول إعلان إنهاء الحرب الكورية

كوريا الجنوبية ترد على شقيقة كيم حول إعلان إنهاء الحرب الكورية

الصين: تطعيم أكثر من ملياري شخص باللقاحات ضد (كورونا)

الصين: تطعيم أكثر من ملياري شخص باللقاحات ضد (كورونا)

أزمة بترول تضرب بريطانيا.. جنسون يدعو الجيش للتدخل لقيادة شاحنات الوقود

أزمة بترول تضرب بريطانيا.. جنسون يدعو الجيش للتدخل لقيادة شاحنات الوقود

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية

ألمانيا: فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات التشريعيّة بنسبة 25.7 %

ألمانيا: فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات التشريعيّة بنسبة 25.7 %

ثلاثة جرحى في حريق داخل مركز للحرس الثوري الإيراني

ثلاثة جرحى في حريق داخل مركز للحرس الثوري الإيراني

إثيوبيا تعلن نيتها غلق سفارتها في مصر

إثيوبيا تعلن نيتها غلق سفارتها في مصر

(طالبان) تعلق جثامين أربعة خاطفين على رافعات في هرات

(طالبان) تعلق جثامين أربعة خاطفين على رافعات في هرات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

بحضور الوفد الفني المصري.. &#34;المجلس الأعلى&#34; ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

بحضور الوفد الفني المصري.. "المجلس الأعلى" ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار بالإفراج عنها

هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار بالإفراج عنها

في يوم السياحة العالمي.. خسائر القطاع السياحي بفلسطين تجاوزت المليار دولار جراء (كورونا)

في يوم السياحة العالمي.. خسائر القطاع السياحي بفلسطين تجاوزت المليار دولار جراء (كورونا)

غنام تسلم المحررة خالدة جرار العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى

غنام تسلم المحررة خالدة جرار العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى

سلطة جودة البيئة تصدر تقريرا حول أعداد الشكاوى الواردة إليها لعام 2020

سلطة جودة البيئة تصدر تقريرا حول أعداد الشكاوى الواردة إليها لعام 2020

وزير التربية يساند المدرسة الإبراهيمية في الخليل ويشارك طلبتها الطابور الصباحي

وزير التربية يساند المدرسة الإبراهيمية في الخليل ويشارك طلبتها الطابور الصباحي

الإعدام شنقاً لفلسطيني قتل صديقه في الأردن

الإعدام شنقاً لفلسطيني قتل صديقه في الأردن

منوعات

شاهد: لقطات تشويقية لتيم حسن يواجه &#34;داعش&#34; في &#34;الهيبة جبل&#34;

شاهد: لقطات تشويقية لتيم حسن يواجه "داعش" في "الهيبة جبل"

شاهد: محمد هنيدي يستغيث بأمير كرارة.. ما القصة؟

شاهد: محمد هنيدي يستغيث بأمير كرارة.. ما القصة؟

شاهد: والد حلا شيحا يثير الجدل &#34;ابنتي ليست محجبة&#34;

شاهد: والد حلا شيحا يثير الجدل "ابنتي ليست محجبة"

شاهد: منة فضالي تنجو وعائلتها من الموت المحقق

شاهد: منة فضالي تنجو وعائلتها من الموت المحقق

شاهد: سعاد سليمان تعتزل الفن &#34;مو فاضية حق التمثيل&#34;

شاهد: سعاد سليمان تعتزل الفن "مو فاضية حق التمثيل"

شاهد: مودل شهيرة تتهم زوج مودل روز بمحاولة النصب عليها

شاهد: مودل شهيرة تتهم زوج مودل روز بمحاولة النصب عليها

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

عربي

تجمع المهنيين السودانيين: يدعو إلى إنهاء الشراكة مع الجيش

تجمع المهنيين السودانيين: يدعو إلى إنهاء الشراكة مع الجيش

مصر: افتتاح أضخم محطة معالجة مياه على مستوى العالم

مصر: افتتاح أضخم محطة معالجة مياه على مستوى العالم

الأردن يُقرر فتح الحدود مع سوريا

الأردن يُقرر فتح الحدود مع سوريا

المغرب تعقد صفقة مع أمريكا لشراء صواريخ (JSOW)

المغرب تعقد صفقة مع أمريكا لشراء صواريخ (JSOW)