مصر: افتتاح أضخم محطة معالجة مياه على مستوى العالم

رام الله - دنيا الوطنافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أضخم محطة معالجة مياه مصرف على مستوى العالم، في قرية بحر البقر شرق بورسعيد، في المحافظة الشرقية لجمهورية مصر العربية.فيما تبلغ تكلفة المشروع 20 مليار جنيه، في حين تصل طاقته الإنتاجية إلى 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة، وفق(سكاي نيوز).وسيتم نقل هذه الكمية من المياه إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.