أزمة بترول تضرب بريطانيا.. جنسون يدعو الجيش للتدخل لقيادة شاحنات الوقود

ترجمة دنيا الوطن - محمد دبابش

وقالت مصادر : "إن الوزراء سينظرون في تجنيد القوات لتسليم البنزين والديزل في وقت لاحق من هذا الأسبوع إذا استمرت عمليات الشراء بدافع الذعر ، بعد أن أعطى مسؤولون حكوميون الضوء الأخضر لخطط لجلب 5000 سائق شاحنة أجنبي للتعامل مع النقص".



بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جنسون: "يمكن أن يندفع مئات الجنود لقيادة شاحنات الوقود وقوانين المنافسة الحكومية، لمعالجة أزمة البنزين المقرر أن تستمر لمدة أسبوع، حيث يجف ما يصل إلى 90 في المائة من الساحات الأمامية".













وقد يستدعي جونسون الجيش لتوصيل الوقود إلى محطات البنزين في جميع أنحاء بريطانيا وسط أزمة أدت إلى تعليق قوانين المنافسة ونفاد تسعة من كل عشرة ساحات أمامية.



من جانبه، رفض وزير النقل البريطاني جرانت شابس: "استبعاد إدخال الجيش لقيادة ناقلات الوقود ، قائلاً إن الحكومة "ستفعل كل ما هو مطلوب".



ووافق وزير الأعمال كواسي كوارتنج على تنفيذ إجراء لإعفاء صناعة النفط مؤقتًا من قانون المنافسة لعام 1998 ، كجزء من خطة تسمى بروتوكول النفط المصب ، بغرض مشاركة المعلومات وتحسين العرض.







من جهتهم، قال المسؤولون: "إن الإجراء سيسهل على الصناعة تبادل المعلومات حتى يتمكنوا من إعطاء الأولوية لتوصيل الوقود إلى أجزاء البلاد والمواقع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا".



ومن المقرر أن يجمع جونسون كبار أعضاء مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، للتدقيق في (عملية إسكالين) بعد أن قالت شركة النفط العملاقة بي بي "إن ثلث محطات الوقود التابعة لها قد نفد من درجتين رئيسيتين من الوقود" ، حسبما ذكرت صحيفة (الغارديان).



وسيأتي ذلك بعد عطلة نهاية أسبوع من الفوضى التي شهدت اصطدام سيارة إسعاف بسيارة في طابور بنزين ووقف الوزراء قوانين المنافسة في محاولة للتغلب على الأزمة.



وأظهرت لقطات تم تصويرها في بروملي ، لندن الكبرى ، سيارة إسعاف يقودها مسعفون يصطدمون بمؤخرة السيارة بينما حاول المسعفون المناورة متجاوزين طابور انتظار لمحطة وقود شل التي انسكبت على الطريق.



اضطر المسعفون إلى التوقف لتبادل التفاصيل مع سائق السيارة المتضررة وكان على سيارة إسعاف أخرى حضور الطوارئ.



وتخطت الشرطة طوابير السيارات في محطات البنزين لملئ مخزون سياراتهم قبل نفاد الوقود. وقال أحد ضباط الشرطة: "كان علينا تجاوز قائمة الانتظار، سياراتنا فارغة ولا يمكننا الوصول إلى المستودع في رومفورد لإعادة ملئها".



اضطر المسعفون إلى التوقف لتبادل التفاصيل مع سائق السيارة المتضررة وكان على سيارة إسعاف أخرى حضور الطوارئ.وتخطت الشرطة طوابير السيارات في محطات البنزين لملئ مخزون سياراتهم قبل نفاد الوقود. وقال أحد ضباط الشرطة: "كان علينا تجاوز قائمة الانتظار، سياراتنا فارغة ولا يمكننا الوصول إلى المستودع في رومفورد لإعادة ملئها". وقد يستدعي جونسون الجيش لتوصيل الوقود إلى محطات البنزين في جميع أنحاء بريطانيا وسط أزمة أدت إلى تعليق قوانين المنافسة ونفاد تسعة من كل عشرة ساحات أمامية.من جانبه، رفض وزير النقل البريطاني جرانت شابس: "استبعاد إدخال الجيش لقيادة ناقلات الوقود ، قائلاً إن الحكومة "ستفعل كل ما هو مطلوب".ووافق وزير الأعمال كواسي كوارتنج على تنفيذ إجراء لإعفاء صناعة النفط مؤقتًا من قانون المنافسة لعام 1998 ، كجزء من خطة تسمى بروتوكول النفط المصب ، بغرض مشاركة المعلومات وتحسين العرض.من جهتهم، قال المسؤولون: "إن الإجراء سيسهل على الصناعة تبادل المعلومات حتى يتمكنوا من إعطاء الأولوية لتوصيل الوقود إلى أجزاء البلاد والمواقع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا".ومن المقرر أن يجمع جونسون كبار أعضاء مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، للتدقيق في (عملية إسكالين) بعد أن قالت شركة النفط العملاقة بي بي "إن ثلث محطات الوقود التابعة لها قد نفد من درجتين رئيسيتين من الوقود" ، حسبما ذكرت صحيفة (الغارديان).وسيأتي ذلك بعد عطلة نهاية أسبوع من الفوضى التي شهدت اصطدام سيارة إسعاف بسيارة في طابور بنزين ووقف الوزراء قوانين المنافسة في محاولة للتغلب على الأزمة.وأظهرت لقطات تم تصويرها في بروملي ، لندن الكبرى ، سيارة إسعاف يقودها مسعفون يصطدمون بمؤخرة السيارة بينما حاول المسعفون المناورة متجاوزين طابور انتظار لمحطة وقود شل التي انسكبت على الطريق.

شهدت بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، أزمة وقود بسبب نقص سائقي شاحنات البترول، مما أدت إلى تعليق قوانين السير وحالة من الفوضى في البلاد، جراء اندفاع المئات من سائقي السيارات لملئ مخزونهم من الوقود.وقالت جمعية تجار التجزئة للبنزين (PRA) ، التي تمثل 5500 محطة مستقلة: "إن ثلثيها نفد بحلول ليلة الأحد". فيما قال رئيس مجلس إدارتها ، بريان مادرسون: "إن الأمر سيستغرق ما يصل إلى أسبوع لإعادة التخزين - وحذر من أن الأزمة قد تصبح "ذاتية الاستدامة" إذا استمر سائقي السيارات في الذعر". وفق ما ذكرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.