شؤون فلسطينية

الإعدام شنقاً لفلسطيني قتل صديقه في الأردن

الإعدام شنقاً لفلسطيني قتل صديقه في الأردن
ضابط الإسعاف الراحل حمزة حميدات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى (الهيئة الأولى) حكماً بالإعدام شنقاً لطبيب أقدم على قتل صديقه وأخفى جثته قبل عامين، وعلى متهمة بالحبس (20) عاماً مع الأشغال المؤقتة بعد إدانتها بالتدخل بالقتل العمد.

وكانت تجمع الطبيب القاتل (خ.ع) من بلدة إذنا غرب الخليل، والذي يعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هو والمغدور حمزة حميدات (50) عاماً ضابط الإسعاف، صداقة قوية ومنشورات على حساب المغدور، وصورة لهما في المسجد الأقصى، وفق (خبرني).

وبدأت القصة عندما أوهم القاتل المغدور بأنه يستطيع الحصول على تأشيرات للحج من خلال قريب له يعمل في السفارة السعودية، وبالفعل تم جمع مبلغ من المال وعشرات جوازات السفر.

وفي يوم 21 تموز/ يوليو غادر المغدور حمزة فلسطين إلى الأردن لتسوية خلاف مع القاتل حول مبلغ من المال وفي إعادة جوازات السفر التي أخذها، استقبله الأخير بسيارته ونقله إلى شقة سكنية هيأتها إحدى قريباته، ووضع مخدراً في كأس عصير.

وولم يأثر المخدر بشكل كافي في المغدور، مما جعل الطبيب  ينحره من الخلف، ثم نقله بالتعاون مع شريكته إلى المرحاض وتخلصا من آثار الدماء، ووضعا الجثة في حقيبة وأنزلاها من العمارة إلى سيارة الطبيب.

وبحسب أقوال شقيق القتيل تولت شريكة القاتل تعطيل كاميرات التصوير في العمارة وإشغال الحارس لحظة دخول الضيف وإخراج الجثة.

واستقل الطبيب سيارته إلى قريبة أخرى له، ودعاها وعائلتها إلى رحلة شواء في منطقة البحر الميت، وأخرج القاتل جثة المسعف على مسافة غير بعيدة، ووضعها على حجرين وغطاها ببعض صوف الماشية، وسكب عليها البنزين وبدأ إحراقها، وبعدما همدت النار سارع بدفن ما تبقى من الجثة، ثم عاد ليكمل حفلة الشواء مع أقاربه.

وبدأت عائلة المغدور بالتواصل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأردنية لتحديد مصيره بعد يوم من إجتيازه جسر الأردن، وتم استدعاء الطبيب ولكن أخلي سبيله بكفالة ليعود بعد أيام إلى عمله.

وتواصلت الجهات المختصة في الأردن مع الطبيب بعد أيام من الجريمة واستدعته، لكنه ماطل في العودة، وجرى استدراجه مجدداً إلى الأردن واعترف هناك بكل شئ.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

بحضور الوفد الفني المصري.. &#34;المجلس الأعلى&#34; ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

بحضور الوفد الفني المصري.. "المجلس الأعلى" ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

مستوطنة إسرائيلية ترفع العلم الإسرائيلي في الأقصى.. والاحتلال يحول باحاته إلى ثكنة عسكرية

مستوطنة إسرائيلية ترفع العلم الإسرائيلي في الأقصى.. والاحتلال يحول باحاته إلى ثكنة عسكرية

هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار بالإفراج عنها

هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار بالإفراج عنها

قيادي فلسطيني: الأموال التي صادرتها السودان من &#34;حماس&#34; جمعت باسم شعبنا

قيادي فلسطيني: الأموال التي صادرتها السودان من "حماس" جمعت باسم شعبنا

في يوم السياحة العالمي.. خسائر القطاع السياحي بفلسطين تجاوزت المليار دولار جراء (كورونا)

في يوم السياحة العالمي.. خسائر القطاع السياحي بفلسطين تجاوزت المليار دولار جراء (كورونا)

غنام تسلم المحررة خالدة جرار العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى

غنام تسلم المحررة خالدة جرار العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى

سلطة جودة البيئة تصدر تقريرا حول أعداد الشكاوى الواردة إليها لعام 2020

سلطة جودة البيئة تصدر تقريرا حول أعداد الشكاوى الواردة إليها لعام 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

بحضور الوفد الفني المصري.. &#34;المجلس الأعلى&#34; ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

بحضور الوفد الفني المصري.. "المجلس الأعلى" ينظم مباراة بين رابطتي الأهلي والزمالك

هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار بالإفراج عنها

هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار بالإفراج عنها

في يوم السياحة العالمي.. خسائر القطاع السياحي بفلسطين تجاوزت المليار دولار جراء (كورونا)

في يوم السياحة العالمي.. خسائر القطاع السياحي بفلسطين تجاوزت المليار دولار جراء (كورونا)

غنام تسلم المحررة خالدة جرار العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى

غنام تسلم المحررة خالدة جرار العلم الذي لف به جثمان ابنتها المرحومة سهى

سلطة جودة البيئة تصدر تقريرا حول أعداد الشكاوى الواردة إليها لعام 2020

سلطة جودة البيئة تصدر تقريرا حول أعداد الشكاوى الواردة إليها لعام 2020

وزير التربية يساند المدرسة الإبراهيمية في الخليل ويشارك طلبتها الطابور الصباحي

وزير التربية يساند المدرسة الإبراهيمية في الخليل ويشارك طلبتها الطابور الصباحي

الإعدام شنقاً لفلسطيني قتل صديقه في الأردن

الإعدام شنقاً لفلسطيني قتل صديقه في الأردن

منوعات

شاهد: لقطات تشويقية لتيم حسن يواجه &#34;داعش&#34; في &#34;الهيبة جبل&#34;

شاهد: لقطات تشويقية لتيم حسن يواجه "داعش" في "الهيبة جبل"

شاهد: محمد هنيدي يستغيث بأمير كرارة.. ما القصة؟

شاهد: محمد هنيدي يستغيث بأمير كرارة.. ما القصة؟

شاهد: والد حلا شيحا يثير الجدل &#34;ابنتي ليست محجبة&#34;

شاهد: والد حلا شيحا يثير الجدل "ابنتي ليست محجبة"

شاهد: منة فضالي تنجو وعائلتها من الموت المحقق

شاهد: منة فضالي تنجو وعائلتها من الموت المحقق

شاهد: سعاد سليمان تعتزل الفن &#34;مو فاضية حق التمثيل&#34;

شاهد: سعاد سليمان تعتزل الفن "مو فاضية حق التمثيل"

شاهد: مودل شهيرة تتهم زوج مودل روز بمحاولة النصب عليها

شاهد: مودل شهيرة تتهم زوج مودل روز بمحاولة النصب عليها

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

عربي

تجمع المهنيين السودانيين: يدعو إلى إنهاء الشراكة مع الجيش

تجمع المهنيين السودانيين: يدعو إلى إنهاء الشراكة مع الجيش

مصر: افتتاح أضخم محطة معالجة مياه على مستوى العالم

مصر: افتتاح أضخم محطة معالجة مياه على مستوى العالم

الأردن يُقرر فتح الحدود مع سوريا

الأردن يُقرر فتح الحدود مع سوريا

المغرب تعقد صفقة مع أمريكا لشراء صواريخ (JSOW)

المغرب تعقد صفقة مع أمريكا لشراء صواريخ (JSOW)