شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 11 وفاة و1698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 11 وفاة و1698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، إلى أنه تم إجراء 5083 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أنه تم تسجيل 853 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغت 165477 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 19992 حالة، وإجمالي المتعافين 144131 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1354 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 410 حالة، من بينها 269 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 407691 شخصا.

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