الأردن يُقرر فتح الحدود مع سوريا
قررت السلطات الأردنية، اعادة فتح الحدود مع سوريا (مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح يوم بعد غد الاربعاء، ووفق مصفوفة الاجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.
وقالت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: إن هذه القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الاجراءات الامنية والصحية المطلوبة وهو الامر الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز/ يوليو الماضي.
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