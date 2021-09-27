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الأردن يُقرر فتح الحدود مع سوريا

الأردن يُقرر فتح الحدود مع سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قررت السلطات الأردنية، اعادة فتح الحدود مع سوريا ‏‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح يوم بعد غد الاربعاء، ووفق مصفوفة الاجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: إن هذه القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الاجراءات الامنية والصحية المطلوبة وهو الامر ‏الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته ‏لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز/ يوليو الماضي.

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