الأردن يُقرر فتح الحدود مع سوريا

رام الله - دنيا الوطنقررت السلطات الأردنية، اعادة فتح الحدود مع سوريا ‏‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح يوم بعد غد الاربعاء، ووفق مصفوفة الاجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.وقالت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: إن هذه القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الاجراءات الامنية والصحية المطلوبة وهو الامر ‏الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته ‏لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز/ يوليو الماضي.