المغرب تعقد صفقة مع أمريكا لشراء صواريخ (JSOW)

رام الله - دنيا الوطنعقدت المغرب صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستحصل بموجبها على صواريخ (AGM-154 JSOW)، التي يبلغ مداها الأقصى 550 كيلومترا.وذكر موقع (DEFENSA) المتخصص في الشؤون العسكرية، بأن المغرب أبرمت صفقة عسكرية مع وزارة الدفاع الأمريكية ستحصل بموجبها على صواريخ (JSOW) التي يمكن استخدامها بواسطة السفن والطائرات الحربية وطائرات الـ(F16)، وفق(موقع هسبريس).ويصل مدى الصاروخ إلى 130 كيلومترا في حال إطلاقه من منصة على علو مرتفع، بينما يتراوح مدى النسخة (JSOW-ER) منه بين 130 و560 كلم.كما أن هذه الصواريخ عبارة عن قنبلة انزلاقية ذكية للهجوم على الأهداف عالية الأهمية، سواء البرية أو البحرية، نتجت عن مشروع مشترك بين البحرية الأمريكية والقوات الجوية لنشر سلاح متوسط المدى موجه بدقة.