زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية

أما بيت غودوين، الذي كان يستعد للعودة إلى بريطانيا، فقد كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لقد شعرت للتو بهزة أرضية، زلزال قوي للغاية في جزيرة كريت".





فيما أفاد آخرون على (تويتر) أنهم شعروا بهزات في أناليبسي (على بعد 19 كيلومترا) وفي مناطق بعيدة مثل سانتوريني على بعد حوالي 160 كيلومترا.





رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالاً بقوة (6.5 درجات) على مقياس ريختر، ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية، اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين في البحر المتوسط.وبحسب (سكاي نيوز)، فقد تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لخبر الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جزيرة كريت في البحر المتوسط، حيث قال أحد المستخدمين: "لقد شعرنا حقًا بهذا الزلزال، كل شيء على ما يرام حتى الآن، باستثناء عدد قليل من إطارات الصور المحطمة".