الجزائر: إخضاع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية





وبحسب صحيفة (النهار) الجزائرية، فقد وجهت لبدوي تهم فساد تتعلق "بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة وتحصيل مزايا غير مستحقة".





كما أمر قاضي التحقيق في ذات القضية بوضع والي محافظة تيزي وزو سابقًا حسين واضح، تحت نظام الرقابة القضائية، حيث وجهت لواضح تهم فساد تتعلق "بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة".





يذكر أن بدوي كان قد تولى منصب محافظ ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرًا للداخلية إلى 11 آذار/ مارس 2019، ثم رئيسا للحكومة حتى 19 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، أمس الأحد، حكمًا يتضمن إخضاع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية على ذمة للتحقيق.