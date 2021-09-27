وفد حكومي سوري يزور الأردن لمناقشة عدة ملفات

رام الله - دنيا الوطنيزور وفد سوري، اليوم الاثنين، المملكة الهاشمية الأردنية، وذلك لعقد لقاءات مشتركة تناقش عدة ملفات، منها الطاقة والمياه.وبحسب وكالة عمون الإخبارية، فإن الوفد السوري سيضم وزير الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل، موضحة أنه بالإضافة إلى ملفات الطاقة والمياه، فستكون هناك اجتماعات حول قطاع النقل في وزارة الصناعة والتجارة، على مدار يومين.في ذات السياق، أفاد طارق الحباشنة، رئيس هيئة تنظيم النقل البري بالأردن، لقناة "المملكة: " بأن أغلب المعابر الحدودية البرية مع الأردن عادت للعمل، باستثناء الحدود السورية الأردنية، مؤكدا أن المعابر الحدودية البرية شريان مهم ورئيسي للأردن، إذ أن المعابر غير متوقفة بشكل كامل خلال جائحة فيروس (كورونا).