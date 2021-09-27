عاجل

  • الصحة بغزة: 11 حالة وفاة و1698 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دولي

ألمانيا: فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات التشريعيّة بنسبة 25.7 %

ألمانيا: فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات التشريعيّة بنسبة 25.7 %
انتخابات في ألمانيا
أكدت نتائج رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات الألمانية، صباح اليوم الاثنين، فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة أولاف شولتز، المرشح لتولي منصب المستشار، بنسبة 25.7 بالمئة، بعد فرز جميع المقاطعات.

وجاءت كتلة المحافظين المكونة من حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا) وحزب (الاتحاد المسيحي)، في المرتبة الثانية بنسبة 24.1 في المائة.

كما حصد حزب (الخضر) بقيادة ألينا بيربوك، وفقا للنتائج 14.8 من الأصوات، بينما جاء في المركز الرابع حزب "الديمقراطيين الأحرار" بنتيجة 11.5 من الأصوات، ويليهم حزب "البديل من أجل ألمانيا بنسبة 10.3 بالمئة من الأصوات، فيما فشل اليسار في تجاوز عتبة 5 بالمائة.

ويشار إلى أن الناخبون الألمان توجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم أمس الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة. وشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحديا كبيرا للمحافظين الذين كانوا يستعدون لفترة ما بعد المستشارة أنغيلا ميركل.

أخبار ذات صلة

ثلاثة جرحى في حريق داخل مركز للحرس الثوري الإيراني

ثلاثة جرحى في حريق داخل مركز للحرس الثوري الإيراني

إثيوبيا تعلن نيتها غلق سفارتها في مصر

إثيوبيا تعلن نيتها غلق سفارتها في مصر

(طالبان) تعلق جثامين أربعة خاطفين على رافعات في هرات

(طالبان) تعلق جثامين أربعة خاطفين على رافعات في هرات

الصين: بيع حصص ثاني أكسيد الكربون لعدد من الشركات

الصين: بيع حصص ثاني أكسيد الكربون لعدد من الشركات

آيسلندا: النساء يفزن بغالبية المقاعد البرلمانية

آيسلندا: النساء يفزن بغالبية المقاعد البرلمانية

إيران: نتخذ القرار وفق السلوك العملي للأمريكيين

إيران: نتخذ القرار وفق السلوك العملي للأمريكيين

روسيا: (فاغنر) لها حق مشروع بأن تكون في مالي

روسيا: (فاغنر) لها حق مشروع بأن تكون في مالي

&#34;مشهد مشابه لأحداث 11 سبتمبر&#34;.. طائرة تحلق بين ناطحات السحاب في أستراليا

"مشهد مشابه لأحداث 11 سبتمبر".. طائرة تحلق بين ناطحات السحاب في أستراليا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عفونة: التعليم العالي تمارس سياسات ممنهجة لتهميش جامعة النجاح لصالح جامعات أخرى

عفونة: التعليم العالي تمارس سياسات ممنهجة لتهميش جامعة النجاح لصالح جامعات أخرى

جرار: وضع الأسيرات صعب وعقوبات عدة طالتهن في الآونة الأخيرة

جرار: وضع الأسيرات صعب وعقوبات عدة طالتهن في الآونة الأخيرة

الاحتلال يعتقل شابًا ويستولي على مركبته في عرابة

الاحتلال يعتقل شابًا ويستولي على مركبته في عرابة

الصالح: احتياجاتنا أكبر من امكانياتنا وسنبقى نعمل حتى نحققها بتعاوننا وانتمائنا ومسؤوليتنا

الصالح: احتياجاتنا أكبر من امكانياتنا وسنبقى نعمل حتى نحققها بتعاوننا وانتمائنا ومسؤوليتنا

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من قرية بدو شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من قرية بدو شمال غرب القدس

&#34;المرور&#34; تكشف عن حالة الطرق بمحافظات قطاع غزة

"المرور" تكشف عن حالة الطرق بمحافظات قطاع غزة

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

منوعات

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

شاهد: نجمة &#34;أراب غوت تالنت&#34; تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

شاهد: نجمة "أراب غوت تالنت" تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

عربي

الجزائر: إخضاع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية

الجزائر: إخضاع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية

وفد حكومي سوري يزور الأردن لمناقشة عدة ملفات

وفد حكومي سوري يزور الأردن لمناقشة عدة ملفات

ليبيا: هناك تطور إيجابي في ملف سحب المرتزقة

ليبيا: هناك تطور إيجابي في ملف سحب المرتزقة

ليبيا تعلن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد

ليبيا تعلن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد