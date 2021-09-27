ليبيا: هناك تطور إيجابي في ملف سحب المرتزقة





وشهد الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي نظم على هامش أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء الماضي، التأكيد على خروج جميع القوات الأجنبية المقاتلة والمرتزقة من البلاد دون تأخير، من أجل تحقيق ظروف أمنية موحدة في البلد وفي السياق الإقليمي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، أن هناك العديد من المقترحات بشأن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، لكن الأمر يتطلب تعاونا وإشرافا دوليا.وقالت وهيبة في مقابلة أجرتها معها قناة (الحدث) السعودية: "هناك تطور إيجابي في ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذي انتقل، من مرحلة عدم التعاون إلى الحديث عن انسحاب متزامن ومبادرات في هذا الشأن".وأوضحت وهيبة وجود عدة مقترحات طرحت وبالرغم من ذلك ليس هناك مقترح معين جرى التوافق عليه، لأن هذا الأمر يتطلب تعاونا وإشرافا دوليا.وأشارت الناطقة باسم المجلس الرئاسي إلى تفعيل الاتفاقية الأمنية المشتركة مع السودان والنيجر وتشاد الشهر الماضي، باعتبارها خطوة تمكن من التعامل مع فئة من الفئات، والفصائل الموجودة في ليبيا، ومنها المعارضة التشادية.