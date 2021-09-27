ليبيا تعلن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد

رام الله - دنيا الوطنأعلن علي العابد، وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد.جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية له، قائلاً: " إن أول فوج من العمالة المصرية سيصل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة الخميس المقبل في 30 أيلول/ سبتمبر"، لافتا إلى أن رحلة الطيران ستنقل مجموعة من العمالة المصرية، بالإضافة إلى وفد من وزارة القوى العاملة المصرية متمثل بالفريق الفني للربط الإلكتروني.كما ومن المقرر أن يجتمع مع الفريق الفني بوزارة العمل الليبية لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة.ولفت وزير العمل الليبي إلى أن الربط الإلكتروني يقدم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة، ومنع استغلالهم من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية.وأوضح العابد أن هذه التقنية تعد رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة، بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافدة، مؤكداً إلى أن أي عامل وافد يقوم بالتسجيل في هذه المنظومة الإلكترونية نتحمل مسؤوليته القانونية.وكانت وزارة العمل الليبية قد أطلقت في أول الشهر الجاري منصة (وافد) الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي، في حين أعلن وزير العمل أن الاتفاقيات الموقعة خلال لقاءات (اللجنة الليبية – المصرية) المشتركة، والمشروعات العملاقة في البلاد، تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية.