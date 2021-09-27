عاجل

  • الصحة بغزة: 11 حالة وفاة و1698 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عربي

ليبيا تعلن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد

ليبيا تعلن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن علي العابد، وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية له، قائلاً: " إن أول فوج من العمالة المصرية سيصل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة الخميس المقبل في 30 أيلول/ سبتمبر"، لافتا إلى أن رحلة الطيران ستنقل مجموعة من العمالة المصرية، بالإضافة إلى وفد من وزارة القوى العاملة المصرية متمثل بالفريق الفني للربط الإلكتروني.

كما ومن المقرر أن يجتمع مع الفريق الفني بوزارة العمل الليبية لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة.

ولفت وزير العمل الليبي إلى أن الربط الإلكتروني يقدم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة، ومنع استغلالهم من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية.

وأوضح العابد أن هذه التقنية تعد رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة، بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافدة، مؤكداً إلى أن أي عامل وافد يقوم بالتسجيل في هذه المنظومة الإلكترونية نتحمل مسؤوليته القانونية.

وكانت وزارة العمل الليبية قد أطلقت في أول الشهر الجاري منصة (وافد) الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي، في حين أعلن وزير العمل أن الاتفاقيات الموقعة خلال لقاءات (اللجنة الليبية – المصرية) المشتركة، والمشروعات العملاقة في البلاد، تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية.

أخبار ذات صلة

الجزائر: إخضاع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية

الجزائر: إخضاع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية

وفد حكومي سوري يزور الأردن لمناقشة عدة ملفات

وفد حكومي سوري يزور الأردن لمناقشة عدة ملفات

ليبيا: هناك تطور إيجابي في ملف سحب المرتزقة

ليبيا: هناك تطور إيجابي في ملف سحب المرتزقة

سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق

سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق

البرهان: ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء

البرهان: ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء

مقتل وإصابة العشرات في معارك عنيفة بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب

مقتل وإصابة العشرات في معارك عنيفة بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب

الرئيس الجزائري يكشف عن توقيت بدء إنتاج لقاح وطني مضاد لـ(كورونا)

الرئيس الجزائري يكشف عن توقيت بدء إنتاج لقاح وطني مضاد لـ(كورونا)

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت باتجاه السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عفونة: التعليم العالي تمارس سياسات ممنهجة لتهميش جامعة النجاح لصالح جامعات أخرى

عفونة: التعليم العالي تمارس سياسات ممنهجة لتهميش جامعة النجاح لصالح جامعات أخرى

جرار: وضع الأسيرات صعب وعقوبات عدة طالتهن في الآونة الأخيرة

جرار: وضع الأسيرات صعب وعقوبات عدة طالتهن في الآونة الأخيرة

الاحتلال يعتقل شابًا ويستولي على مركبته في عرابة

الاحتلال يعتقل شابًا ويستولي على مركبته في عرابة

الصالح: احتياجاتنا أكبر من امكانياتنا وسنبقى نعمل حتى نحققها بتعاوننا وانتمائنا ومسؤوليتنا

الصالح: احتياجاتنا أكبر من امكانياتنا وسنبقى نعمل حتى نحققها بتعاوننا وانتمائنا ومسؤوليتنا

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من قرية بدو شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من قرية بدو شمال غرب القدس

&#34;المرور&#34; تكشف عن حالة الطرق بمحافظات قطاع غزة

"المرور" تكشف عن حالة الطرق بمحافظات قطاع غزة

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

منوعات

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بغزلها لزوجها أمام العلن

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

شاهد: مطرب خليجي شهير يثير الجدل ببكائه على المسرح

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

شاهد: نجمة &#34;أراب غوت تالنت&#34; تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

شاهد: نجمة "أراب غوت تالنت" تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

عربي

الجزائر: إخضاع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية

الجزائر: إخضاع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية

وفد حكومي سوري يزور الأردن لمناقشة عدة ملفات

وفد حكومي سوري يزور الأردن لمناقشة عدة ملفات

ليبيا: هناك تطور إيجابي في ملف سحب المرتزقة

ليبيا: هناك تطور إيجابي في ملف سحب المرتزقة

ليبيا تعلن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد

ليبيا تعلن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد