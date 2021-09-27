جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن الضفة الغربية المحتلة.جنين: أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل سلمان الشاعر من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، على حاجز برطعة العسكري، واستولت على مركبته.وفي سياق آخر، جابت، الليلة الماضية، مسيرات حاشدة، شوارع بلدة برقين، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد يوسف صبح (16 عاما)، الذي ارتقى هو والأسير المحرر أسامة ياسر صبح (22 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أُصيب أربعة آخرون، خلال مواجهات في البلدة يوم أمس الأحد.وردد المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال، وضرورة التصدي لانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا.القدس المحتلة: اعتقلت قوات الاحتلال كل من: مجدي محمد خليل منصور، خالد محمد خليل منصور، أمير سمير نعمان الشيخ، محمد عبد عياش، محمد صالح الشيخ، من قرية بدو، شمال غرب القدس المحتلة.وكانت قوات الاحتلال أخطرت 20 مواطنا من قرية بدو، بمراجعة مخابراتها.واندلعت مواجهات في بدو بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت القرية ونفذت عمليات تمشيط في منطقة التين.يذكر ان ثلاثة مواطنين من قرية بدو استشهدوا أمس برصاص قوات الاحتلال، في منطقة العين ببلدة بيت عنان، شمال غرب القدس.