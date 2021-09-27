مصرع شابين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بحادث سير جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الإثنين، إن مواطنين اثنين، لقيا مصرعهما وأصيب ثالث بجروح خطيرة، جراء حادث سير ذاتي، جنوب الخليل.وذكرت مصادر أمنية وطبية أن الحادث وقع على الشارع 60 قرب قرية الهجرة المحاذية لمخيم الفوار جنوب الخليل، وأسفر عن وفاة: محمد ماهر محمد شديد، وعمار سليمان حسن شوابكة، فيما أصيب الشاب سيف حسن عمرو بجروح خطيرة.وأضافت المصادر ذاتها، أن طواقم الهلال الأحمر هرعت إلى مكان الحادث وأخلت المتوفين ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.