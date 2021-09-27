الاحتلال يعتقل شابًا ويستولي على مركبته في عرابة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من بلدة عرابة، جنوب غرب جنين.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل سلمان الشاعر من عرابة، على حاجز برطعة العسكري، واستولت على مركبته.وفي سياق آخر، جابت، الليلة الماضية، مسيرات حاشدة، شوارع بلدة برقين، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد يوسف صبح (16 عاما)، الذي ارتقى هو والأسير المحرر أسامة ياسر صبح (22 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أُصيب أربعة آخرون، خلال مواجهات في البلدة يوم أمس الأحد.وردد المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال، وضرورة التصدي لانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا.