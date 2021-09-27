الصالح: احتياجاتنا أكبر من امكانياتنا وسنبقى نعمل حتى نحققها بتعاوننا وانتمائنا ومسؤوليتنا



وأضاف: ان الاحتياجات المطلوبة للهيئات المحلية تفوق الإمكانيات الممكنة، والظروف المالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين لا تساعد على توفير كل الاحتياجات، ورغم ذلك سنبقى نعمل بكل طاقاتنا لتلبية هذه الاحتياجات حتى لو تطلب ذلك وقت أطول.



ونوه ان الوزارة عملت على تبني فكرة الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية من خلال مأسسة تلك الشراكة وتعزيزها ومتابعتها، وستواصل دعمها في المرحلة المقبلة للأفكار الريادية التي تعزز تلك الشراكة وتسهم في تعزيز الإيرادات المالية لتلك الهيئات وخلق فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمحافظة الخليل، حيث شملت كل من بلدية يطا، وبلدية خلة المي المستحدثة والتي تضم كل من تجمعات: ام لصفة، الديرات، ارفاعية، البويب، ام الشقحان، إضافة لزيارة مجلس الخدمات المشترك لريف يطا، ومجلس قروي بيت عمرا، والهيئات المحلية في دورا ومحيطها، وبلدية الخليل.



واطلع الصالح خلال لقائه برؤساء واعضاء المجالس البلدية والقروية وعدد من اهالي المنطقة، على الرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية والتنموية وبخاصة مشاريع البنية التحتية، وبناء قاعات متعددة الاغراض، ومناقشة قضايا المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والمخططات الهيكليلة، والنفايات، وآليات تحسين الجباية، وغيرها.



هذا واحتفلت بلدية خلة المي بإعلانها بلدية بشكل رسمي، وصادق الوزير خلال الزيارة على منحة فورية لتمويل تعبيد شارع ام لصفة- مدرسة بنات ام لصفة- الجوايا.









رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح سعي الوزارة لتعزيز وتطوير الواقع الخدماتي الذي تُعنى به الهيئات المحلية من خلال رفدها بالمزيد من المشاريع خلال العام المقبل تلبية لاحتياجاتها لدعم مساعي تلك المجالس لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.