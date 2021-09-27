قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من قرية بدو شمال غرب القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة مواطنين من قرية بدو، شمال غرب القدس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: مجدي محمد خليل منصور، وخالد محمد خليل منصور، وأمير سمير نعمان الشيخ، ومحمد عبد عياش، ومحمد صالح الشيخ.وكانت قوات الاحتلال أخطرت 20 مواطنا من قرية "بدو"، بمراجعة مخابراتها.واندلعت مواجهات في بدو بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت القرية ونفذت عمليات تمشيط في منطقة التين.يذكر ان ثلاثة مواطنين من قرية بدو استشهدوا أمس برصاص قوات الاحتلال، في منطقة العين ببلدة بيت عنان، شمال غرب القدس.