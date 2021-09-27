حسن يوسف: ارتقاء الشهداء لن ينهي مشوار المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس حسن يوسف أن الاحتلال واهم إن ظن أنه باستشهاد وارتقاء عدد من الشهداء في الضفة الغربية سينهي مشوار المقاومة ضد الاحتلال.وأوضح يوسف أن مثل هذه الأحداث وإن كانت تؤلم الكل الفلسطيني، إلا أنه لا يمكن لقوة في الأرض أن تكسره ولا أن تثنيه عن المضي في مشروع المقاومة حتى ينال حريته وحقوقه كاملة غير منقوصة.ولفت الى أن مرتبة الشهادة ودماء الشهداء هي الطريق الأقصر للوصول للأهداف والوصول للنصر والتمكين.وأوضح أن المسيرات التي تجوب الضفة هي جزء من الفعاليات التي من واجب الشعب الفلسطيني الخروج فيها والمشاركة بها في كل أماكن تواجده، وذلك نصرة لدماء الشهداء وللتأكيد على أن الشهداء هم من يفرشوا لنا طريق الحرية للوصول الى الأهداف المرجوة.