طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء (28 سبتمبر)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الاثنين بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.





وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن على المسافرين التواجد الساعة السابعة صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.























رام الله - دنيا الوطن