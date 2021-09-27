شؤون فلسطينية

حماس تعلق على مواجهات نابلس وإصابة جندييْن إسرائيلييْن

حماس تعلق على مواجهات نابلس وإصابة جندييْن إسرائيلييْن
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على المواجهات التي دارت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس الليلة الماضية. 

وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تحية للسواعد الرامية بالحجارة والرصاص في نابلس جبل النار، التي تصدت لاقتحام الجيش والمستوطنين وأوقعت إصابات في صفوفهم".

وأكدت حماس على أن "الشباب المنتفض في كل مدن الضفة الغربية يثبت أنهم خزان الثورة ومدد الانتفاضة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".

وكان اثنان من جنود الاحتلال، أصيبا فجر اليوم الاثنين، خلال اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، فيما أفادت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش أخلى 12 حافلة للمستوطنين من محيط قبر يوسف.

واقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، بأكثر من 30 آلية عسكرية بينها جرافة، المنطقة الشرقية في نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف، بحجة أداء طقوس تلمودية والإحتفال بأعيادهم الدينية.

واندلعت مواجهات بين الشبان الذين أغلوا شارع عمان بالإطارات المطاطية المشتعلة، وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز بكثافة.

أخبار ذات صلة

حسن يوسف: ارتقاء الشهداء لن ينهي مشوار المقاومة

حسن يوسف: ارتقاء الشهداء لن ينهي مشوار المقاومة

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع حالة معابر قطاع غزة اليوم الإثنين

طالع حالة معابر قطاع غزة اليوم الإثنين

&#34;المرور&#34; تكشف عن حالة الطرق بمحافظات قطاع غزة

"المرور" تكشف عن حالة الطرق بمحافظات قطاع غزة

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

الطقس: انخفاض يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض يطرأ على درجات الحرارة

إصابة اثنين من جنود الاحتلال باشتباكات مسلحة مع مقاومين في نابلس

إصابة اثنين من جنود الاحتلال باشتباكات مسلحة مع مقاومين في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب باب العمود

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب باب العمود

التعاون الإسلامي تدين الجريمة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد خمسة فلسطينيين بالقدس وجنين

التعاون الإسلامي تدين الجريمة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد خمسة فلسطينيين بالقدس وجنين

الاقتصاد بغزة: لم نفرض أي ضرائب جديدة على السلع الواردة من مصر

الاقتصاد بغزة: لم نفرض أي ضرائب جديدة على السلع الواردة من مصر

الخارجية الفلسطينية: سفارتنا تتابع حالات اختفاء 6 من مواطنينا في تركيا

الخارجية الفلسطينية: سفارتنا تتابع حالات اختفاء 6 من مواطنينا في تركيا

هنية لعوائل شهداء جنين: دماءهم لن تذهب هدراً

هنية لعوائل شهداء جنين: دماءهم لن تذهب هدراً

إصابات واعتقال شقيقين بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس

إصابات واعتقال شقيقين بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس

جنرال إسرائيلي: الجيش في حالة تأهب على الحدود مع قطاع غزة

جنرال إسرائيلي: الجيش في حالة تأهب على الحدود مع قطاع غزة

منوعات

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

شاهد: نجمة &#34;أراب غوت تالنت&#34; تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

شاهد: نجمة "أراب غوت تالنت" تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: محمد عساف يكشف عن مفاجأة جديدة للشعب المصري

شاهد: محمد عساف يكشف عن مفاجأة جديدة للشعب المصري

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

عربي

سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق

سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق

البرهان: ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء

البرهان: ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء

مقتل وإصابة العشرات في معارك عنيفة بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب

مقتل وإصابة العشرات في معارك عنيفة بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب

الرئيس الجزائري يكشف عن توقيت بدء إنتاج لقاح وطني مضاد لـ(كورونا)

الرئيس الجزائري يكشف عن توقيت بدء إنتاج لقاح وطني مضاد لـ(كورونا)