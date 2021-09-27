حماس تعلق على مواجهات نابلس وإصابة جندييْن إسرائيلييْن

وكان اثنان من جنود الاحتلال، أصيبا فجر اليوم الاثنين، خلال اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف.





وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، فيما أفادت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش أخلى 12 حافلة للمستوطنين من محيط قبر يوسف.





واقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، بأكثر من 30 آلية عسكرية بينها جرافة، المنطقة الشرقية في نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف، بحجة أداء طقوس تلمودية والإحتفال بأعيادهم الدينية.





واندلعت مواجهات بين الشبان الذين أغلوا شارع عمان بالإطارات المطاطية المشتعلة، وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز بكثافة.

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على المواجهات التي دارت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس الليلة الماضية.وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تحية للسواعد الرامية بالحجارة والرصاص في نابلس جبل النار، التي تصدت لاقتحام الجيش والمستوطنين وأوقعت إصابات في صفوفهم".وأكدت حماس على أن "الشباب المنتفض في كل مدن الضفة الغربية يثبت أنهم خزان الثورة ومدد الانتفاضة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".