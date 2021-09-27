شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض يطرأ على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى  شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-17 25-17 26-17 بيت لحم 27-17 25-17 26-17
رام الله والبيرة 26-16 24-16 25-16 طولكرم 29-20 28-20 29-20
نابلس 28-18 26-18 27-18 قلقيلية 29-20 28-20 29-20
جنين 30-20 28-20 29-20 سلفيت 27-17 25-17 26-17
طوباس 31-21 29-21 30-21 روابي 28-18 26-18 27-18
الخليل 26-16 24-16 25-16 غزه 28-21 27-21 28-21
أريحا 35-24 34-24 35-24 خانيونس 28-21 27-21 28-21
الأغوار الشمالية 33-22 32-22 33-22 رفح 29-20 28-20 29-20
 

أخبار ذات صلة

حسن يوسف: ارتقاء الشهداء لن ينهي مشوار المقاومة

حسن يوسف: ارتقاء الشهداء لن ينهي مشوار المقاومة

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع حالة معابر قطاع غزة اليوم الإثنين

طالع حالة معابر قطاع غزة اليوم الإثنين

&#34;المرور&#34; تكشف عن حالة الطرق بمحافظات قطاع غزة

"المرور" تكشف عن حالة الطرق بمحافظات قطاع غزة

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

حماس تعلق على مواجهات نابلس وإصابة جندييْن إسرائيلييْن

حماس تعلق على مواجهات نابلس وإصابة جندييْن إسرائيلييْن

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

إصابة اثنين من جنود الاحتلال باشتباكات مسلحة مع مقاومين في نابلس

إصابة اثنين من جنود الاحتلال باشتباكات مسلحة مع مقاومين في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بدو في القدس

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب باب العمود

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب باب العمود

التعاون الإسلامي تدين الجريمة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد خمسة فلسطينيين بالقدس وجنين

التعاون الإسلامي تدين الجريمة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد خمسة فلسطينيين بالقدس وجنين

الاقتصاد بغزة: لم نفرض أي ضرائب جديدة على السلع الواردة من مصر

الاقتصاد بغزة: لم نفرض أي ضرائب جديدة على السلع الواردة من مصر

الخارجية الفلسطينية: سفارتنا تتابع حالات اختفاء 6 من مواطنينا في تركيا

الخارجية الفلسطينية: سفارتنا تتابع حالات اختفاء 6 من مواطنينا في تركيا

هنية لعوائل شهداء جنين: دماءهم لن تذهب هدراً

هنية لعوائل شهداء جنين: دماءهم لن تذهب هدراً

إصابات واعتقال شقيقين بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس

إصابات واعتقال شقيقين بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس

جنرال إسرائيلي: الجيش في حالة تأهب على الحدود مع قطاع غزة

جنرال إسرائيلي: الجيش في حالة تأهب على الحدود مع قطاع غزة

منوعات

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

شاهد: نجمة &#34;أراب غوت تالنت&#34; تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

شاهد: نجمة "أراب غوت تالنت" تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: محمد عساف يكشف عن مفاجأة جديدة للشعب المصري

شاهد: محمد عساف يكشف عن مفاجأة جديدة للشعب المصري

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

عربي

سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق

سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق

البرهان: ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء

البرهان: ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء

مقتل وإصابة العشرات في معارك عنيفة بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب

مقتل وإصابة العشرات في معارك عنيفة بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب

الرئيس الجزائري يكشف عن توقيت بدء إنتاج لقاح وطني مضاد لـ(كورونا)

الرئيس الجزائري يكشف عن توقيت بدء إنتاج لقاح وطني مضاد لـ(كورونا)