شؤون فلسطينية

إصابة جنديين في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بنابلس

إصابة جنديين في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب إثنين من جنود الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، خلال اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، فيما أفادت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش أخلى 12 حافلة للمستوطنين من محيط قبر يوسف.

واقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، بأكثر من 30 آلية عسكرية بينها جرافة، المنطقة الشرقية في نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف، بحجة أداء طقوس تلمودية والإحتفال بأعيادهم الدينية.

واندلعت مواجهات بين الشبان الذين أغلوا شارع عمان بالإطارات المطاطية المشتعلة، وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز بكثافة.

وفي القدس المحتلة، تصدى الشبان لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بدو شمال غرب المدينة، بالزجاجات الحارقة والحجارة.

 

 

 

أخبار ذات صلة

اغلاق معبر (كرم أبو سالم) يومي الاثنين والثلاثاء بحجة الأعياد اليهودية

اغلاق معبر (كرم أبو سالم) يومي الاثنين والثلاثاء بحجة الأعياد اليهودية

عضو بالبرلمان المصري: الأموال التي صودرت من حماس بالسودان جُمعت باسم الشعب الفلسطيني

عضو بالبرلمان المصري: الأموال التي صودرت من حماس بالسودان جُمعت باسم الشعب الفلسطيني

البطش: الضفة لن تكون بعد اليوم ساحة فارغة يستبيحها العدو والمعركة تحددها المقاومة

البطش: الضفة لن تكون بعد اليوم ساحة فارغة يستبيحها العدو والمعركة تحددها المقاومة

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب باب العمود

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب باب العمود

التعاون الإسلامي تدين الجريمة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد خمسة فلسطينيين بالقدس وجنين

التعاون الإسلامي تدين الجريمة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد خمسة فلسطينيين بالقدس وجنين

الاقتصاد بغزة: لم نفرض أي ضرائب جديدة على السلع الواردة من مصر

الاقتصاد بغزة: لم نفرض أي ضرائب جديدة على السلع الواردة من مصر

شاهد: خالدة جرار تبكي عند قبر ابنتها سهى

شاهد: خالدة جرار تبكي عند قبر ابنتها سهى

الخارجية الفلسطينية: سفارتنا تتابع حالات اختفاء 6 من مواطنينا في تركيا

الخارجية الفلسطينية: سفارتنا تتابع حالات اختفاء 6 من مواطنينا في تركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب باب العمود

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال قرب باب العمود

إصابات واعتقال شقيقين بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس

إصابات واعتقال شقيقين بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس

جنرال إسرائيلي: الجيش في حالة تأهب على الحدود مع قطاع غزة

جنرال إسرائيلي: الجيش في حالة تأهب على الحدود مع قطاع غزة

موقع إسرائيلي: حركة حماس أنشأت خلايا عسكرية منظمة في الضفة

موقع إسرائيلي: حركة حماس أنشأت خلايا عسكرية منظمة في الضفة

اشتية: الدفع الالكتروني سيساهم بحل مشكلة تراكم وتكدس عملة الشيكل لدى البنوك

اشتية: الدفع الالكتروني سيساهم بحل مشكلة تراكم وتكدس عملة الشيكل لدى البنوك

(فدا) ينعي الشهداء الخمسة

(فدا) ينعي الشهداء الخمسة

تيسير خالد: مؤتمر &#34;السلام والاسترداد&#34; التطبيعي في أربيل صناعة أميركية بتمويل خليجي

تيسير خالد: مؤتمر "السلام والاسترداد" التطبيعي في أربيل صناعة أميركية بتمويل خليجي

بلدية الخليل تعيد تأهيل وتُعبد شارع الشعابة

بلدية الخليل تعيد تأهيل وتُعبد شارع الشعابة

منوعات

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

شاهد: نجمة &#34;أراب غوت تالنت&#34; تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

شاهد: نجمة "أراب غوت تالنت" تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: محمد عساف يكشف عن مفاجأة جديدة للشعب المصري

شاهد: محمد عساف يكشف عن مفاجأة جديدة للشعب المصري

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

عربي

سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق

سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق

مقتل وإصابة العشرات في معارك عنيفة بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب

مقتل وإصابة العشرات في معارك عنيفة بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب

الرئيس الجزائري يكشف عن توقيت بدء إنتاج لقاح وطني مضاد لـ(كورونا)

الرئيس الجزائري يكشف عن توقيت بدء إنتاج لقاح وطني مضاد لـ(كورونا)

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت باتجاه السعودية