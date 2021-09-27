إصابة جنديين في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب إثنين من جنود الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، خلال اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف.وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، فيما أفادت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش أخلى 12 حافلة للمستوطنين من محيط قبر يوسف.واقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، بأكثر من 30 آلية عسكرية بينها جرافة، المنطقة الشرقية في نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف، بحجة أداء طقوس تلمودية والإحتفال بأعيادهم الدينية.واندلعت مواجهات بين الشبان الذين أغلوا شارع عمان بالإطارات المطاطية المشتعلة، وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز بكثافة.وفي القدس المحتلة، تصدى الشبان لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بدو شمال غرب المدينة، بالزجاجات الحارقة والحجارة.