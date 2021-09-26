دولي

ثلاثة جرحى في حريق داخل مركز للحرس الثوري الإيراني

ثلاثة جرحى في حريق داخل مركز للحرس الثوري الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحرس الثوري الإيراني، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، جراء حريق اندلع في منشأة تابعة له في غرب العاصمة طهران، يوم الأحد، لكنه لم يشر إلى الأسباب التي تقف وراء الحادث.

وجاء في بيان نشره الموقع الالكتروني للحرس الثوري (سباه نيوز)، "اندلعت النيران، بعد ظهر اليوم الأحد، في أحد مراكز بحوث الاكتفاء الذاتي للحرس في غرب طهران، مما أدى الى إصابة ثلاثة من العاملين فيه".

ولم يحدد البيان أسباب اندلاع الحريق أو مكانه، كما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن المنشأة التي حدث فيها.

ووفق المصدر ذاته، فقد تمت السيطرة على الحريق من قبل "رجال إطفاء المركز"، بينما نقل الجرحى الى المستشفى.

وشهدت إيران، عددا من الحوادث والحرائق في منشآت تابعة للدولة، طيلة السنوات الماضية، وبادرت طهران في أكثر من مرة لتوجيه أصبع الاتهام إلى إسرائيل.

من جانبها، لم تقم السلطات الإسرائيلية بنفي أو تأكيد الحوادث الغامضة التي وقعت في مؤسسات مرتبطة بمؤسسة الدفاع في إيران أو ببرنامجها النووي.

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