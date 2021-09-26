شؤون فلسطينية

التعاون الإسلامي تدين الجريمة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد خمسة فلسطينيين بالقدس وجنين

التعاون الإسلامي تدين الجريمة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد خمسة فلسطينيين بالقدس وجنين
رام الله - دنيا الوطن
دانت منظمة التعاون الإسلامي الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين في مدينتي القدس وجنين.

واعتبرت المنظمة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، هذه الجريمة امتدادا للسياسات المتواصلة التي تمارسها إسرائيل، قوة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحمّلت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمْل إسرائيل على وقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

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