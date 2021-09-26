الاقتصاد بغزة: لم نفرض أي ضرائب جديدة على السلع الواردة من مصر

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، فرض أي ضرائب جديدة على السلع والبضائع التي يتم استيرادها من معبر رفح التجاري جنوبي قطاع غزة.وأكد عبد الفتاح أبو موسى، المتحدث باسم الوزارة، عدم صحة المعلومات التي تتحدث عن فرض ضرائب ورسوم جديدة على التجار والبضائع المستوردة من جمهورية مصر العربية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وقد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن فرض الحكومة بغزة ضرائب ورسوم جمركية جديدة على البضائع الواردة من معبر رفح البري.وذكر أبو موسى أن العمل يجري في المعبر التجاري كما هو ولا يوجد أي تغيير في التعامل مع التجار أو فرض مزيد من الضرائب والرسوم.