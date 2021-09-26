شاهد: خالدة جرار تبكي عند قبر ابنتها سهى











رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو يوضح، لحظة بكاء الأسيرة المحررة، خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عند زيارتها قبر ابنتها سهى.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أفرجت عن جرار، اليوم الأحد، وذلك بعد اعتقال استمر مدة عامين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.يشار إلى أن سلطات الاحتلال رفضت الافراج عن جرار، لتمكنها من وداع ابنتها سهى، والتي توفيت قبل ما يقارب شهرين، داخل منزلها بمدينة رام الله، بظروف طبيعية.