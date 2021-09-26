هنية لعوائل شهداء جنين: دماءهم لن تذهب هدراً



وخلال اتصالات هاتفية، قدّم رئيس الحركة تعازيه لعوائل الشهداء الأبطال أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، وشهيد جنين أسامة صبح، الذين ارتقوا خلال الاشتباكات المسلحة البطولية مع قوات الاحتلال في مدينتي القدس وجنين اليوم، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



وعبّر عن فخره واعتزازه بهؤلاء الأبطال الذين كسروا الحلقات الجهنمية التي يحاول الاحتلال وأعوانه فرضها في الضفة الغربية، ورسخوا معادلة المقاومة لحماية مرحلة ما بعد سيف القدس التي فرضتها كتائب القسام وفصائل المقاومة في غزة.



وشدّد على أن الشهداء الأربعة بتضحياتهم أكدوا أن للأقصى والقدس حراسا يدافعون عنهما، لافتًا إلى أنه يجري في الضفة أحداث تتوالى داخل القدس وخارجها، آخرها الأبطال الستة الذي حرروا أنفسهم، وشهداء حراس الجبل من المقاومة الشعبية في بيتا، ثم هذه المحطة العظيمة التي ارتقى فيها الشهداء الأبطال وترجلوا عن صهوة جوادهم بعد حياة حافلة بالسجون والمطاردة والمقاومة تُوّجت بالشهادة.



وثمّن رئيس الحركة ثبات آباء الشهداء وأمهاتهم الخنساوات اللواتي يجددن معاني الثبات والصبر لنساء فلسطين عامة والضفة خاصة.



رام الله - دنيا الوطنأكّد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن في الضفة مخزونا بشريا ومعنويا وإيمانيا وجهاديا لا يقل عن المخزون الذي نفخر به في غزة"، مشددًا على أن دماء الشهداء الأربعة لن تذهب هدرًا، وهي على طريق تحرير القدس والأقصى.