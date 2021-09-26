جنرال إسرائيلي: الجيش في حالة تأهب على الحدود مع قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال اللواء ايتان دانغوت، المنسق السابق لعمليات الحكومة في الضفة الغربية: "إن الجيش الإسرائيلي سيكون في حالة تأهب في المستوطنات المحيطة لقطاع غزة تحسبًا لأي هجوم صاروخي، يأتي ردًا على استشهاد الفلسطينيين الخمسة في الضفة الغربية".وأضاف دانغوت، وفقًا لإذاعة الجيش "رغم أن حماس في وضع حساس نسبيًا، إلا أنه من غير المستبعد الرد على أحداث الضفة"، على حد تعبيره.وتساءل: "هل سيمنع ذلك إطلاق الصواريخ؟ لا، سيكون الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب في الأيام المقبلة".ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر الاحد، في مدينة بورقين بمدينة جنين، بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، واصابة ضابط وجندي إسرائيليين.