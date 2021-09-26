موقع إسرائيلي: حركة حماس أنشأت خلايا عسكرية منظمة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنكشف المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي، مساء الأحد، النقاب عن تمكن حماس من بناء خلايا عسكرية منظمة في الضفة الغربية.وبحسب المحلل العسكري في موقع (واينيت) الإلكتروني، فإن حركة حماس سعت إلى إقامة خلايا منظمة جيدا ومسلحة، في وسط وشمال الضفة الغربية.وتابع بن يشاي أن تشكيل هذه الخلايا استمر أشهر طويلة، وربما أكثر من سنة، وشمل التشكيل ضخ أموال من أجل شراء أسلحة بواسطة أفراد خلايا بدأت بالتدرب، وتلقي معلومات لصنع مواد متفجرة من مواد بيتية، على حد قوله.وأضاف بن يشاي أن حماس تحظى بشعبية مرتفعة في القريتين وتوجد فيهما بنية تحتية قوية للحركة.