بلدية الخليل تعيد تأهيل وتُعبد شارع الشعابة

رام الله - دنيا الوطنأعادت بلدية الخليل تأهيل شارع الشعابة الواصل بين ميدان المهندسين – مُرار وقيزون بطول 1300م، وانتهت من تعبيده، بعد أن قامت البلدية بشق طريق يربط بين منطقة الشعابة وقيزون بطول 400م، لتخفيف الأزمة المرورية في محيط منطقة رأس الجورة، وذلك بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات وصندوق بلدية الخليل، حيث يعتبر من الشوارع الحيوية والتي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين.وأوضح رئيس قسم الطرق في بلدية الخليل المهندس طارق شقير أنّ إعادة التأهيل شملت شق طريق جديدة وتوسعة الشارع وبناء جدران ومرابيع، إضافةً إلى إعادة تأهيل شبكتي الكهرباء والإنارة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء منهل رئيسي للتحكم في توزيع المياه لكل المناطق المجاورة، مبيناً أنه تم تمديد خطوط مياه رئيسية بقطر 4 إنش بطول 1000م ووصلات منزلية بأقطار 2 و1 إنش بطول 400م، وتمديد خطوط صرف صحي رئيسية بقطر 8 إنش وبطول 350م ووصلات منزلية بقطر 6 إنش وبطول 100م، موضحاً أنّ الأعمال شملت إعادة تأهيل طبقة الرصفة الإسفلتية وبناء أرصفة للمشاة وجزر وسطية.من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة أنّ البلدية ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لقطاع الطرق، لافتاً إلى أنّ طواقم البلدية المختلفة تبذل جهوداً مضاعفة لإنجاز جملةً من مشاريع الطرق الحيوية والتي تهدف إلى تحسين خدمات البنية التحتية للمواطنين والتخفيف من الازدحامات المرورية، أهمها تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل شارع المنطقة الصناعية – الفحص ومشروع إعادة تأهيل شارع بيت عينون (يونسكو).