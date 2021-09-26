المالكي يطلع وزير خارجية المكسيك على جرائم الاحتلال وانتهاكاته

رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره المكسيكي مارسيلو ايبراد، على جرائم الاحتلال الاسرائيلي، والصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني، في مواجهة انتهاكات الاحتلال.وناقش الطرفان، خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، المنعقدة حاليا بدورتها الـ76، دور المكسيك الهام كعضو في مجلس الأمن، خاصة في ظل تدمير الحكومة الاسرائيلية لكل آفاق السلام، كما تطرقا إلى خطاب الرئيس محمود عباس، وأهم محاوره، إضافة إلى العمل المطلوب لاعادة القضية إلى اولوية أجندة المجتمع الدولي.وثمن المالكي مواقف المكسيك من القضية الفلسطينية، ودعمهم لنضال شعبنا المشروع والمتسق مع القانون الدولي.بدوره، عبر وزير خارجية المكسيك عن دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني.