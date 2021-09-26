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جبهة التحرير الفلسطيني تدين جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا

رام الله - دنيا الوطن
دانت جبهة التحرير الفلسطيني جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا والتى كان آخرها جريمتي الاعدام الميداني في مدينتي القدس وجنين والتى استشهد خلالها 5 من خيرة أبناء شعبنا أثناء عملية عسكرية شنها جيش الاحتلال فجر اليوم في مناطق متفرقة من مدن الضفةالغربية .

ونبهت التحرير الفلسطينية في بيان لها أن هذه الجرائم البشعة لن تكون الأخيرة ضد أبناء شعبنا وهي تضاف إلي جرائم كثيرة أدت إلي ازهاق أرواح الأبرياء من أبناء شعبنا نتيجة الصمت الدولي والخذلان العربي وغياب المحاسبة من قبل المحاكم الدولية والمؤسسات الحقوقية والانسانية وعدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية مما أدوى إلي تغول الحكومات الاسرائيلية  واتخاذ قرارات وسياسات عنصرية تخدم مصالح مستوطنيها وتدمر مقدرات الشعب الفلسطيني وتحرمه من أبسط حقوقه كما نصت عليها الشرائع الدولية .

وأكدت التحرير الفلسطينية أن مثل هذه الانتهاكات وجرائم الحرب التىت ترتكبها فرق الجيش الصهيوني الخاصة المدججة بالسلاح لن تزيد ابناء شعبنا إلا اصرارا على مواصلة المقاومة والتحدى ومواجهة سياسات الاحتلال التآمرية القائمة على احباط الشعب وتبديد حلم التحرر من الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس .

وطالبت التحرير الفلسطينية في بيانها أبناء شعبنا بمزيد من الوحدة والتلاحم وتطوير سبل المقاومة والتصدى لمحاولات جيش الاحتلال المتواصلة في اقتحام المدن الفلسطينية وقتل الأبرياء وهدم منازلهم ومصادرة أرضهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم .

كما طالبت التحرير الفلسطينية بتقديم قادة وجنود الاحتلال إلي المحاكم الدولية لمحاسبتهم على الجرائم والسلوك اللانساني بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس .

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