كوخافي: سلسلة الاغتيالات بجنين حالت دون وقوع هجمات بالقدس وتل أبيب

رام الله - دنيا الوطنعقب افيف كوخافي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الاشتباكات التي دارت، فجر اليوم الأحد، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي اسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين، فيما أصيب ضابط وجندي إسرائيليين، وصفت حالتهما بالخطيرة.وبحسب موقع (واللا)، زعم كوخافي أن قواته حققت إنجازاً كبيراً، لافتة إلى أن سلسلة الاغتيالات والاعتقالات التي جرت، كانت بالغة الأهمية، وحالت دون وقوع هجمات كبيرة.وأشار كوخافي إلى أن هذه هجمات كان من الممكن أن تمتد إلى القدس ونتانيا وتل أبيب والعفولة وأي مكان آخر.