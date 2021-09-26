رأفت يطالب المجتمع الدولي بإرادة سياسية حقيقية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت المجتمع الدولي بتحرك فوري وإرادة سياسية حقيقية وواضحة لوقف النهج الاجرامي والمجازر التي ترتكبها اسرائيل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.جاءت تصريحاته هذه عقب اغتيال قوات الاحتلال الاسرائيلي خمسة شبان في محافظتي القدس وجنين، صباح اليوم الأحد.وأكد في تصريح له أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، تسجل جريمة حرب أخرى تضاف إلى مسلسل جرائمها المستمرة والمتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محملاً في هذا السياق الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج استمرار هذا التصعيد الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى.وبين أن حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة استهداف الفلسطينيين ووجودهم من خلال تعزيز عمليات التطهير العرقي الممنهجة القائمة على القتل المتعمد وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس ومحيطها وهدم المنازل، وحصار قطاع غزة، وغيرها من الممارسات الإرهابية التي تهدف إسرائيل من خلالها لفرض أمر واقع على الأرض يقوض أسس بناء الدولة الفلسطينية.في نهاية تصريحه دعا رأفت الأمم المتحدة المنعقدة في دورتها الـ 76 والمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالقوانين والقرارات الدولية والضغط عليها من أجل وقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاسبتها على جرائمها التي ترتكبها بحق الإنسانية، واتخاذ التدابير الفاعلة لمحاسبتها على ممارساتها وإجراءاتها المنافية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.