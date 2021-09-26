عورتاني يطلع على واقع التعليم في الخليل ويعقد عدة اجتماعات

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأحد، جولة تفقدية في محافظة الخليل؛ واطلع على سير العملية التعليمية فيها، والتقى بالأسرة التربوية، ومجلس أولياء الأمور، والداعمين للتعليم في المحافظة، وبحث عديد القضايا التي تخص قطاع التعليم.ورافق الوزير في جولته؛ وكيل الوزارة بصري صالح، وعدد من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين في الوزارة ومديريات المحافظة.وتأتي هذه الزيارة بناءً على توجيهات الحكومة؛ للوقوف على احتياجات المحافظة وتلبيتها، وعلى رأسها تعزيز صمود الأهالي، وتجسيدا للمتابعة الحثيثة للقطاع التعليمي والتحديات التي يجابهها، والآفاق التطويرية وغيرها من الجوانب المرتبطة بآثار جائحة (كورونا).وفي مستهل الجولة؛ تفقد عورتاني مدرسة العروب الزراعية بمديرية شمال الخليل، حيث تعرف على واقع احتياجات المدرسة في ظل الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال؛ كونها تقع على الطريق الالتفافية، والاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضيها، وبحث آليات تطوير أقسامها ومرافقها.والتقى وزير التربية والوفد المرافق بمديري مدارس تربية الخليل، وممثلي مجالس أولياء الأمور وعدد من الجامعات المحلية، حيث استعرض الأولويات التي يتم العمل عليها، منوها إلى ضرورة الانتصار للبيانات في أي تدخلات يتم القيام بها، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من أولياء الأمور ومديريات التربية والبلديات والقطاع الخاص لدراسة تخدم المنطلقات المشتركة وتبني خطوات عملية لتعزيز الشراكة وخدمة القطاع التعليمي.وتأكيدا على الشراكة مع داعمي التعليم من المجالس البلدية والمحلية ورجال الأعمال؛ عُقد اجتماع موسع مع رؤساء بلديات ورجال أعمال في المحافظة تناول سبل الشراكة الملهمة التي تشكل رافعة لإسناد الجهود التعليمية، وبما يحقق التناغم من الوزارة وشركائها الوطنيين؛ حيث أكد عورتاني أنه من الأهمية بمكان التوافق على الأطر الناظمة للشراكة؛ وبما يؤسس لوضوح الرؤية وتكامل الأدوار.واستعرض ممثلو البلديات والقطاع الخاص رؤيتهم للشراكة، والآليات المقترحة لتعزيز كل ما من شأنه تحسين الواقع التعليمي، وتحصين النظام التربوي إزاء ما يتعرض له من تحديات.كما طرح ممثلو البلديات اقتراحات تضمنت آليات من شأنها تسهيل إجراءات تشييد المدارس للتغلب على مشكلة الاكتظاظ؛ نتيجة الزيادة المطردة في أعداد الطلبة.وخلال الاجتماع تم التطرق لبرنامج "تبني المدارس" وما يوفره من فضاء رحب لإسناد التطوير وتحسين البيئة المدرسية بشكل شمولي.وفي ختام الجولة، تم عقد اجتماع مع المديرين العامين ومديري الدوائر في مديريات التربية بالمحافظة، وتم خلاله تداول آليات العمل والتطوير التربوي في ضوء ما تتبناه الوزارة من برامج وخطط مختلفة.