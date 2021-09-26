"النضال الشعبي" تدين جريمة الاحتلال التي أدت لاستشهاد أربعة مواطنين في القدس وجنين

رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم وأدت لاستشهاد ٤ مواطنين في القدس وجنين.وتابعت الجبهة تواصل حكومة الاحتلال عدوانها المستمر على شعبنا وتقوم بعمليات اقتحام المدن والاعدامات بدم بارد في خطوة تصعيدية جديدة.ودعت الجبهة الى محاسبة اسرائيل وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضيتنا الفلسطينية وإلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي والإنساني، مطالبةً بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.وأوضجت الجبهة إن رواية الاحتلال التي يحاول تسويقها للرأي العام العالمي، والايهام بأن الفلسطينين "ارهابين"، عبر ما تسميه باعلامها الموجه من قبل اجهزة المخابرات، هو خداع وتزييف للحقائق.وحذرت الجبهة من مغبة النقل المباشر عن اعلام الاحتلال وروايته، مشيرة أن ذلك يساهم في نشر هذه الروايات الكاذبة.وطالبت الجبهة المؤسسات الحقوقية والقانونية بتوثيق جرائم الاحتلال، وخصوصا الاعدامات الميدانية ورفع الدعاوى على جنود الاحتلال تمهيدا لمحاكتهم.