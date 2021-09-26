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قيادي بـ (حماس): الاحتلال يفهم لغة القوة ولا رادع له إلا بمقاومة عنيدة

قيادي بـ (حماس): الاحتلال يفهم لغة القوة ولا رادع له إلا بمقاومة عنيدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولا رادع له إلا بمقاومة عنيدة.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "وفي الوقت الذي نعتبر فيه الشهادة اصطفاء والشهداء منارات للحرية فإن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، ولا رادع له إلا بمقاومة عنيدة تحيل أمْنه رعبا وتقابل الدم بالدم".

وأضاف شديد: "إن هذه الجريمة هي نتاج طبيعي لسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال والتي تستهدف قتل روح المقاومة في شعبنا وتغيير أولوياته".

وأكد على أن لغة الخطابات والاستجداءات أمام العالم لا تجدي نفعا ولا تحرر أرضاً ولا تردع احتلالا.

ولفت إلى أننا "نثق بأحرار شعبنا وشرفائه ليتصدروا المرحلة ويعيدوا البوصلة لوجهتها الصحيحة ويثأروا من جرائم الاحتلال".

وأردف: "نحتسب عند الله شهداء رام الله وجنين الذين لبّوا واجب الدين والوطن فجر هذا اليوم، في شاهد جديد على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا".

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