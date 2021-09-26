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مقتل وإصابة العشرات في معارك عنيفة بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب

مقتل وإصابة العشرات في معارك عنيفة بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب
رام الله - دنيا الوطن
قتل 27 مسلحا من جماعة الحوثي بمواجهات في محافظة مأرب مع الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً الذي سقط في صفوفه وصفوف القوات الداعمة له 14 عسكريا.

وقال مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد: "إن مقاتلي الحوثيين نفذوا هجمات مكثفة متزامنة مسنودة بغطاء جوي عبر طائرات مُسيرة وقصف مدفعي وصاروخي، على مواقع تمركز للجيش اليمني والقبليين الموالين له في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية من محافظة مأرب"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأوضح أن قتالاً عنيفاً دار بين الجانبين في المنطقة الفاصلة بين مديرية حَريب والجوبة جنوبي مأرب، بعد هدوء نسبي، إذ نفذت جماعة الحوثي هجمات متعددة المحاور تمكنت من خلالها الجماعة تحقيق اختراق ميداني جديد عقب أيام من تبادل السيطرة على مرتفعات تبعد عن مركز محافظة مدينة مأرب نحو 40 كم.

وذكر أن معارك أخرى شهدتها جبهة الكَسّارة شمال غربي مأرب، إثر محاولات تقدم للحوثيين تصدى لها الجيش اليمني.

وأفاد بأن طيران التحالف العربي نفذ سلسلة غارات استهدفت تحركات وتعزيزات للحوثيين جنوب وغربي مأرب تركزت على مديرية حَريب في الأطراف الجنوبية الشرقية من مدينة مأرب، ألحقت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الجماعة.

ووفقاً للمصدر، أسفرت معارك الساعات الماضية عن مقتل 27 من جماعة الحوثي و14 من الجيش اليمني والقبليين الموالين له، فيما أصيب العشرات من الطرفين.

يذكر أن القتال في مأرب يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثي، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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