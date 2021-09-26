"المبادرة الوطنية" تنعى شهداء الشعب الفلسطيني وتدين المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية شهداء الشعب الفلسطيني الأبطال الذين ارتقوا صباح اليوم وهم يقاومون عدوان قوات الاحتلال في جنين وبيت عنان، وأدانت المبادرة المجزرة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال عن سابق قصد وترصد، باقتحام المدن والبلدات الفلسطينية.وقال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، إن الاحتلال يتعمد تصعيد الاعتداءات والاقتحامات وارتكاب المجازر و لكنه لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني على النضال من أجل حريته، وما يجري يثبت أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة .وأكدت حركة المبادرة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى من ضحايا الاحتلال الإسرائيلي