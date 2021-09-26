التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت باتجاه السعودية

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة الحوثي اليمنية على المملكة بواسطة طائرة مسيرة.وأكد التحالف اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون صوب أراضي المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وتابع: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على السعودية.