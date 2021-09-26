بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غد الإثنين.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، مساء اليوم الأحد، أن سفر المواطنين غداً سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة حتى الرقم (150) من كشف رقم (2021/31).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في الصالة الخارجية للمعبر، عند الساعة السابعة من صباح غدٍ الاثنين، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حالة سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.