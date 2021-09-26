"العربية الفلسطينية": الرئيس عباس وضع رؤية شاملة لحل الدولتين





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "وبقرارات الشرعية الدولية، و منها قرار التقسيم 181".



وقال: "لقد شمل الخطاب جوانب القضية الفلسطينية كافة"، مبينا أن الرئيس عباس وضع رؤية شاملة، و وطنية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أن الخطاب لم ينس اللاجئين في الشتات".



وذكر عاشور أن خطاب الرئيس عباس أشار إلى الأبعاد الدولية والإقليمية والمحلية التي تحدق بالقضية الفلسطينية، ملمحا إلى أن الخطاب تطرق إلى المعوقات التي تواجهها، متابعا:" و وضع الرئيس عباس نصب أعين المجتمع الدولي الحلول المقترحة لحل القضية المركزية على أساس حل الدولتين".





وأضاف: "خلال جدول زمني معين لترسيم حدود الدولة المستقلة، و الدعوة إلى مؤتمر دولي برعاية الرباعية الدولية لحل الدولتين".



وحذرت الجبهة العربية الفلسطينية على لسان عضو لجنتها المركزية، و أمين سر ساحة غزة ، من تداعيات التعنت الإسرائيلي، موضحا أن الخيارات مفتوحة أمام الفلسطينيين لانتزاع حريتهم، و تقرير المصير، و إقامة دولتهم بالعاصمة الأبدية القدس الشريف، مؤكدا أن كل أساليب و أشكال النضال متاحة، مبينا :" كفلتها المواثيق الدولية".





ودعا عاشور إلى الإسراع في إتمام المصالحة الداخلية، و إجراء الانتخابات الديمقراطية بالأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، مشددا على رص الصفوف لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية.



رام الله - دنيا الوطناعتبر جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية ، أمين سر ساحة غزة، خطاب الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، بالنوعية و المميزة، مذكرا بحق العودة وفق القرار الأممي 194.