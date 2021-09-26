شاهد: بلدية غزة تشرع برصف شارع أبراج السعادة بحي تل الهوا

رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة بفرد طبقة من الإسفلت الساخن في شارع أبراج السعادة الرابط بين شارعي الأقصى المعروف بـ(الصناعة) شرقاً وجامعة الدول العربية غرباً والمحاذي لحديقة برشلونة ومستشفى القدس من الجهة الجنوبية في منطقة تل الهوا جنوب غرب المدينة.وذكرت البلدية أنه سيتم فرد نحو 4000 متر مربع من مادة الإسفلت اخلال اليوم فيما سيتم استكمال باقي مساحة الشارع الكلية والبالغة نحو 8000 متر مربع خلال الأيام القادمة.وأوضحت أنه تم إنشاء البنية التحتية للشارع وتركيب شبكات للمياه والصرف الصحي وشبكة إنارة للشارع وفرد طبقة من مادة البسكورس عند بدء التنفيذ.وبينت أن المشروع بدأ العمل به قبل العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر مايو /أيار الماضي وتوقف العمل به بسبب عدم توفر المواد اللازمة لاستكمال المشاريع التطويرية وإغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول المواد اللازمة للمشاريع.يذكر أنه العمل توقف في 13 مشروعا في مختلف مناطق المدينة بعد العدوان الأخير بسبب إغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخال المواد اللازمة المشاريع.