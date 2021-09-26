وزير الأوقاف الأردني يحذر من تمكين اليهود المتطرفين من ممارسة الاقتحامات للأقصى



وشدد على أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية تبذل كل جهد ممكن لتنفيذ وصاية الملك عبد الله الثاني بخدمة وحماية والمدافعة عن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، موضحا أنه مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.



رام الله - دنيا الوطنحذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية محمد الخلايلة من مغبة تمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي للمئات من اليهود المتطرفين من ممارسة اقتحامات وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك.وقال الخلايلة: "إن اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية واستخدامهم الأبواق على باب الرحمة من الخارج، وكذلك اعتقال موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومنعهم من ممارسة عملهم المطلوب، جميعها أعمال مدانة ومرفوضة عقيدة وقانونا، وتعتبر اعتداء صارخا ضد حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة وتعديا على مشاعر ملياري مسلم في العالم"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.